Edilizia in crisi l’allarme di Ance | Lavoro c’è ma mancano le persone

Lavoro ma mancano i lavoratori. È il grido d’allarme per il rischio di collasso delle imprese edili lanciato dall’Ance Brindisi che, in occasione del Primo Maggio, fotografa un paradosso che rischia di frenare lo sviluppo del territorio, mentre l'associazione aderisce alla campagna. 🔗 Brindisireport.it - Edilizia in crisi, l’allarme di Ance: “Lavoro c’è, ma mancano le persone” BRINDISI - C'èmai lavoratori. È il grido d’allarme per il rischio di collasso delle imprese edili lanciato dall’Brindisi che, in occasione del Primo Maggio, fotografa un paradosso che rischia di frenare lo sviluppo del territorio, mentre l'associazione aderisce alla campagna. 🔗 Brindisireport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Edilizia in crisi, l’allarme di Ance: “Lavoro c’è, ma mancano le persone” - BRINDISI - C'è lavoro ma mancano i lavoratori. È il grido d’allarme per il rischio di collasso delle imprese edili lanciato dall’Ance Brindisi che, in occasione del Primo Maggio, fotografa un paradosso che rischia di frenare lo sviluppo del territorio, mentre l'associazione aderisce alla campagna... 🔗brindisireport.it

Ottant’anni di Ance Siena. Il presidente Marchettini: "L’edilizia ha trasformato le crisi in opportunità" - "Le aziende Ance Siena dal Dopoguerra hanno affrontato molte prove, dimostrando di saper reagire alle crisi, trasformandole in uno stimolo per il miglioramento e il progresso". E’ un messaggio di fiducia quello lanciato da Giannetto Marchettini (nella foto con il sottosegretario Tullio Ferrante), presidente dell’Associazione nazionale Costruttori Edili di Siena, ieri durante le celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione. 🔗lanazione.it

Una filiera ecosostenibile per l'edilizia: accordo tra Ance Puglia e Aqp - Un protocollo per la sostenibilità e la competitività, "un passo strategico per supportare le imprese nell’adeguarsi ai nuovi standard ambientali, favorendo investimenti sostenibili e l’accesso ai finanziamenti verdi". E' l'intento dell’accordo, firmato da Gerardo Biancofiore, presidente di Ance... 🔗baritoday.it

Ne parlano su altre fonti

Edilizia in crisi, l’allarme di Ance: “Lavoro c’è, ma mancano le persone”; L'allarme dei costruttori italiani: «10 milioni di famiglie non riescono a comprare casa». E i lavori di ristrutturazione calano del 22%; Quale futuro per l’edilizia dopo il Pnrr? L’allarme dell’Ance; L’edilizia inizia la discesa: -5,3%. Ance: «Segnali di incertezza». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Spagnoli (Ance Firenze): ''Sostegno all’edilizia o molte imprese chiuderanno'' - E’ un problema generato dalla crisi internazionale e ancora ... presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Firenze, a rilanciare l’allarme sulla mancanza di un adeguato ... 🔗nove.firenze.it

Incentivi edilizia pubblica: la propsota Ance per attrarre investimenti privati - Durante la sua audizione alla Camera, ANCE propone un piano casa con incentivi per l’edilizia pubblica in grado di attrarre ... il vicepresidente ANCE Stefano Betti ha richiamato l’attenzione su una ... 🔗rinnovabili.it

"Edilizia, la crescita è costante": dall'Ance lo stato di salute delle costruzioni in Maremma - con Ance Grosseto e i suoi enti bilaterali, sui principali indici economici e di settore del comparto delle costruzioni edili. "A fronte di una riduzione del numero di imprese iscritte alla Cassa ... 🔗corrieredimaremma.it