Non ce l’ha fatta Aveva ucciso lo stilista Gucci | prima gli spari contro il figlio poi il gesto estremo

Aveva ucciso l’imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso si era sparato dopo aver aperto il fuoco contro il figlio Gaetano, 37 anni, al culmine di una lite nel giardino della casa dove abitava a Santa Maria a Monte (Pisa).Ceraulo è morto all’ospedale di Pisa dove era ricoverato in condizioni gravi: con una pistola di piccolo calibro si era sparato in testa poco dopo avere ferito il figlio per una lite nata, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per futili motivi: a far “perdere il controllo” al 63enne sarebbe stato un graffio all’auto fatto dal figlio.Il protagonista di questa tragica vicenda è un nome già noto alle cronache giudiziarie: Benedetto Ceraulo, condannato anni fa come esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995. 🔗 Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Aveva ucciso lo stilista Gucci: prima gli spari contro il figlio, poi il gesto estremo È morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l’uomo che nel 1995l’imprenditore Maurizioe che il 22 aprile scorso si era sparato dopo aver aperto il fuocoilGaetano, 37 anni, al culmine di una lite nel giardino della casa dove abitava a Santa Maria a Monte (Pisa).Ceraulo è morto all’ospedale di Pisa dove era ricoverato in condizioni gravi: con una pistola di piccolo calibro si era sparato in testa poco dopo avere ferito ilper una lite nata, secondo unaricostruzione dei carabinieri, per futili motivi: a far “perdere illlo” al 63enne sarebbe stato un graffio all’auto fatto dal.Il protagonista di questa tragica vicenda è un nome già noto alle cronache giudiziarie: Benedetto Ceraulo, condannato anni fa come esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio, avvenuto nel 1995. 🔗 Thesocialpost.it

