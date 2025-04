La strategia di guerra a Gaza dichiarazione di morte differita

guerra a Gaza, Israele non ha soltanto cancellato vite: ha accorciato il futuro. Secondo uno studio pubblicato su The Lancet, l’aspettativa di vita dei palestinesi è crollata: meno 51,6% per gli uomini, meno 38,6% per le donne.Dietro i grafici ci sono i volti. Ci sono bambini che muoiono di fame a pochi chilometri da dove il mondo si interroga sulle calorie delle diete occidentali. C’è il latte che non esiste più, il pane che costa dieci volte tanto, l’acqua che non disseta ma ammala. Il cibo si misura in cucchiai di fagioli, quando c’è. Quando non c’è, si strappa l’erba ai margini delle strade, come raccontano le madri di Gaza.Uno studio separato pubblicato nel febbraio 2025 ha stimato che il numero reale dei morti è stato sottovalutato del 41%, portando il bilancio effettivo vicino a 64. 🔗 In un anno e mezzo di, Israele non ha soltanto cancellato vite: ha accorciato il futuro. Secondo uno studio pubblicato su The Lancet, l’aspettativa di vita dei palestinesi è crollata: meno 51,6% per gli uomini, meno 38,6% per le donne.Dietro i grafici ci sono i volti. Ci sono bambini che muoiono di fame a pochi chilometri da dove il mondo si interroga sulle calorie delle diete occidentali. C’è il latte che non esiste più, il pane che costa dieci volte tanto, l’acqua che non disseta ma ammala. Il cibo si misura in cucchiai di fagioli, quando c’è. Quando non c’è, si strappa l’erba ai margini delle strade, come raccontano le madri di.Uno studio separato pubblicato nel febbraio 2025 ha stimato che il numero reale dei morti è stato sottovalutato del 41%, portando il bilancio effettivo vicino a 64. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Nuovi cortei a Gaza per fine guerra - 16.25 Manifestazione di centinaia di palestinesi nel campo di Jabalia, nel Nord di Gaza. Chiedono la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. Nei cori viene definita "organizzazione terroristica". I video delle proteste sono postati da diversi account della Striscia. C'erano già state manifestazioni circa due settimane fa. Poi si erano interrotte. Sui social, alcuni video mostravano manifestanti inseguiti e dispersi dalla sicurezza di Hamas. 🔗servizitelevideo.rai.it

Guerra di Gaza,. Hamas boccia la proposta israeliana:: "Nessun disarmo" - Le avvisaglie c’erano già tutte lunedì sera sui social di Gaza. Il disarmo di Hamas non solo non è previsto dall’organizzazione islamista, ma neppure dai suoi sostenitori nella Striscia, che hanno ingaggiato furibondi scontri via X con gli oppositori, accusandoli di tradimento. Hamas ha affidato alla Bbc la risposta all’ultima bozza di accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi inoltrata da Gerusalemme attraverso l’Egitto: proposta respinta perché il piano israeliano non prevede la fine della guerra e il ritiro dell’Idf e chiede esplicitamente il disarmo di Hamas. 🔗quotidiano.net

Salvini (con Orbán e Putin) difende Le Pen dopo la condanna: “Dichiarazione di guerra da Bruxelles” - “A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri paesi come la Romania”. Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, poco dopo la condanna della leader e della capogruppo dei deputati del Rassemblement national (Rn), Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici, per aver utilizzato denaro destinato agli assistenti degli europarlamentari per pagare il personale del partito. 🔗ilfoglio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Netanyahu tra tattiche e strategia: il futuro di Israele nel conflitto mediorientale; Il ministro Katz ha annunciato che verrà creata un'agenzia per le partenze volontarie da Gaza - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 23:21; La strategia comunicativa di Trump travolge il mondo - Pierre Haski; Di crisi in crisi, gli Usa dietro la guerra di Bibi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La strategia di guerra a Gaza, dichiarazione di morte differita - In un anno e mezzo di guerra a Gaza, Israele non ha soltanto cancellato vite: ha accorciato il futuro. Secondo uno studio pubblicato su The ... Read more ... 🔗lanotiziagiornale.it

Gaza, “Israele valuta zona umanitaria nel sud della Striscia”. Palestina all’Aja: “Usano gli aiuti come arma di guerra” - Lo riferisce il Wall Street Journal. Tel Aviv torna a puntare il dito contro l'Unrwa. "L'Onu è un organismo corrotto, anti-israeliano e antisemita" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Trump: «La guerra finirà in un futuro non lontano» - In una dichiarazione, l'esercito israeliano ha affermato ... approvato il proseguimento «delle intense operazioni militari a Gaza». 🔗ilmessaggero.it