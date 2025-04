‘Bella Ciao' durante commemorazione per Sergio Ramelli parte da un palazzo rabbia dei manifestanti

Sergio Ramelli, studente milanese militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975. durante la deposizione della corona da un palazzo si innalza la canzone “Bella Ciao”, provocando l'ira dei manifestanti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - ‘Bella Ciao' durante commemorazione per Sergio Ramelli parte da un palazzo, rabbia dei manifestanti (Agenzia Vista) Milano, 29 aprile 2025 E' partita da piazza Gorini la manifestazione in ricordo di, studente milanese militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975.la deposizione della corona da unsi innalza la canzone “Bella”, provocando l'ira dei. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Milano, parte ‘Bella Ciao’ durante i saluti romani per Ramelli: momenti di tensione - Nel silenzio del rito del ‘Presente’ per Sergio Ramelli davanti alla targa di via Paladini a Milano dove il 19enne missino, morto 50 anni fa, è stato aggredito dai militanti di Avanguardia Operaia, è risuonata da una finestra “Bella Ciao”. Immediata la reazione dei manifestanti di estrema destra che hanno iniziato a urlare insulti ai contestatori, prima di lanciare un petardo nel cortile dell’abitazione da cui proveniva la musica. 🔗lapresse.it

Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. Gentiloni plaude al riarmo: “Decisione storica”. La gente sotto il palco canta “Bella ciao” - Si riunisce la “piazza grande” per l’Europa. Sono attese 15.000 persone. Il via alle 15 ma la piazza è già pronta e prima che tutto cominci è stato intonata tra la folla ‘bella ciao’. La manifestazione è promossa dai sindaci di 14 città che hanno raccolto l’appello del giornalista e scrittore Michele Serra dalle colonne di Repubblica. Sarà lui ad aprire gli interventi L'articolo Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. 🔗ilfattoquotidiano.it

«Sparo una revolverata a chi canta Bella ciao». Assolti padre e figlio - CHIARAVALLE - Il sindaco aveva invitato i cittadini ad affacciarsi dalle finestre e dai balconi per cantare l’inno d’Italia e a seguire “Bella ciao”, una canzone partigiana, in vista della festa della Liberazione. Erano i tempi del Covid-19, c’era la pandemia e non si poteva uscire di casa... 🔗anconatoday.it

