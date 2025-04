Parolin la strategia per il Conclave | l' attivismo con i leader il caso Becciu e il mancato incontro con Erdogan

incontro con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, fatto con tutti i crismi del bilaterale nella stanza della Segreteria di Stato usata per quel tipo di incontri, sembrava che il.

Conclave, Parolin sempre più tra i favoriti come nuovo Papa - Il Cardinale è dato tra i favoriti Si continua a parlare con insistenza del cardinale Pietro Parolin, favorito per diventare Papa. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Parolin avrebbe dalla sua già 40 voti. Non un bottino da poco visto che Benedetto XVI, ne prese 47 alla prima votazione, poi 65 e 72 fino agli 84 finali. Mentre durante il conclave per l’elezione di Papa Francesco Bergoglio partiva da 26 e Angelo Scola da 30. 🔗361magazine.com

"Nuovo Papa dopo Francesco già eletto in conclave segreto, si chiama Gregorio XVII ed è il cardinale Parolin", la teoria che gira sul web - Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio 2025 e, anche se i bollettini parlano di leggeri miglioramenti, in molti continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e sul web circolano molte teorie "Nuovo Papa già eletto in conclave segreto, si chiama G 🔗ilgiornaleditalia.it

Conclave, c'è la data: inizierà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin | Il cardinal Reina: "Non è tempo di rivalse e alleanze di potere" - Lo hanno deciso le congregazioni dei cardinali al termine della riunione di oggi. Le regole decise dalla Costituzione apostolica 🔗xml2.corriere.it

Conclave, partono le manovre contro Parolin: "Mente avvelenata", chi vuole affossarlo - È iniziata la sesta Congregazione dei cardinali in Vaticano in vista del Conclave che inizierà il 7 maggio. E con l'avvicinarsi ... 🔗iltempo.it

Conclave, la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu: l'atto per impedirgli il voto firmato con una "F" il 24 marzo - Di certo, questa controversia è destinata ad influire sul prossimo conclave. La decisione del Cardinale Parolin di rendere note le lettere solo al terzo giorno di congregazione può costargli ... 🔗ilmessaggero.it

Conclave, Parolin guida le quote dei bookmaker per il prossimo Papa, Tagle incalza. I favoriti, gli outsider e gli insospettabili - Appena il tempo di pronunciare un requiescat in pace che nel Regno Unito si sono già accese... le lavagne dei bookmaker. Sì, perché da quelle parti, come vuole la più british delle tradizioni ... 🔗leggo.it