Malattie respiratorie e riabilitazione | il primo congresso nazionale Lariano porta a Como i protagonisti della pneumologia italiana

respiratorie croniche, la necessità di percorsi integrati di cura e l’evoluzione delle terapie ventilatorie sono al centro del 1° congresso nazionale di pneumologia Lariano, in programma il prossimo 9 maggio a Como nella Sala Lario dell’Hilton Lake Como. Un. 🔗 Quicomo.it - Malattie respiratorie e riabilitazione: il primo congresso nazionale Lariano porta a Como i protagonisti della pneumologia italiana Il crescente impatto delle patologiecroniche, la necessità di percorsi integrati di cura e l’evoluzione delle terapie ventilatorie sono al centro del 1°di, in programma il prossimo 9 maggio anella Sala Lario dell’Hilton Lake. Un. 🔗 Quicomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Malattie respiratorie e riabilitazione: il primo congresso nazionale Lariano porta a Como i protagonisti della pneumologia italiana - Il crescente impatto delle patologie respiratorie croniche, la necessità di percorsi integrati di cura e l’evoluzione delle terapie ventilatorie sono al centro del 1° Congresso Nazionale di Pneumologia Lariano, in programma il prossimo 9 maggio a Como nella Sala Lario dell’Hilton Lake Como. Un... 🔗quicomo.it

Malattie rare, a Modena il primo Clinical trial center italiano per terapia genica - In funzione entro fine 2025 supporterà le prime sperimentazioni sull’uomo di farmaci con tecnologia a Rna Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Un nuovo modello di sviluppo di terapia genica per il trattamento delle malattie rare si fa strada in Italia. Entro fine anno a Modena nell’Ospedale Uni 🔗ilgiornaleditalia.it

Malattie rare, a Modena il primo Clinical trial center italiano per terapia genica - In funzione entro fine 2025 supporterà le prime sperimentazioni sull’uomo di farmaci con tecnologia a Rna Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Un nuovo modello di sviluppo di terapia genica per il trattamento delle malattie rare si fa strada in Italia. Entro fine anno a Modena nell’Ospedale Uni 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Malattie respiratorie e riabilitazione: il primo congresso nazionale Lariano porta a Como i protagonisti della pneumologia italiana; Arezzo, al via percorso di Pneumologia intensiva riabilitativa; ASL Bari - Archivio news_det; Asma e malattie respiratorie, i consigli per fare sport. 🔗Ne parlano su altre fonti

Malattie respiratorie. L’appello delle Associazioni dei pazienti: “La riabilitazione deve tener conto dei nostri bisogni reali” - Abbiamo pertanto bisogno di una adeguata e tempestiva disponibilità di centri specializzati in malattie respiratorie e Riabilitazione Pneumologica, dove poter ricevere il giusto intervento ... 🔗quotidianosanita.it

Malattie respiratorie - Abbiamo già preso in esame alcune condizioni infiammatorie, come la rinite e la tonsillite; ora rivolgeremo l’attenzione alle malattie respiratorie più invalidanti, il gruppo delle malattie ... 🔗skuola.net

Malattie respiratorie. Accordo tra Istituto Pio XII Onlus ed Iss per validazione scientifica progetti clinici e gestionali - Obiettivo: il coordinamento e la validazione scientifica da parte dell’Iss di progetti di ricerca, clinici e gestionali per la cura e la riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino e ... 🔗quotidianosanita.it