Sinner | Dopo il caso doping ho pensato di smettere Federica Pellegrini? Ognuno può dire ciò che vuole so io quello che ho passato

Sinner, ritirata la nomination come sportivo dell’anno: la Laureus Academy sferra il colpo dopo il caso doping - La Laureus Academy ha deciso di ritirare la candidatura di Jannik Sinner come sportivo dell’anno, in seguito alla squalifica per il caso doping. La decisione è stata già comunicata all’atleta e al suo team, come confermato dal presidente del Laureus World Sports Academy, Sean Fitzpatrick. «A seguito delle discussioni della Laureus Academy, è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata. 🔗thesocialpost.it

Dopo il caso Sinner parte la psicosi da contaminazione. Aryna Sabalenka terrorizzata sul doping: la nuova precauzione al ristorante - La squalifica di tre mesi inflitta a Jannik Sinner da parte della Wada – l’Agenzia mondiale dell’antidoping – mette paura anche a tanti altri tennisti. Tra i colleghi dell’atleta altoatesino ha iniziato infatti a diffondersi un certo timore per il rischio di essere contaminati da sostanze proibite e rischiare di finire nello stesso vortice di polemiche. «Ti passa per la testa che se qualcuno ha usato una crema su di te e tu risulti positivo, potrebbero non crederti», dice Aryna Sabalenka, numero uno al mondo del tennis femminile. 🔗open.online

Chi sono i nemici di Sinner, i tennisti schierati contro di lui prima e dopo la squalifica per doping - Dopo la squalifica di tre mesi per Sinner alla luce dell'accordo con la WADA, non si placano le polemiche con protagonisti anche colleghi. Ecco chi sono quelli che in questi mesi sono stati più o meno ostili con il numero uno al mondo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Jannik Sinner: «Dopo la vicenda doping ho pensato di smettere. Il mio sogno era diventare pilota di F1. Figli? Certo» - «Sono molto contento di rientrare in campo in partita a Roma, è un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un po' diversa». 🔗msn.com

Federica Pellegrini su Sinner, Schwazer e i casi doping/ Le polemiche per le sue critiche: cos’è successo - Federica Pellegrini, a Le Iene parlerà delle sue prese di posizione sui casi doping Sinner e Schwazer: cosa ha detto, cos'è successo e le critiche ... 🔗ilsussidiario.net