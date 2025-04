Giustizia il presidente del Tribunale di Palermo Morosini accusa | Le riforme del governo depotenziano la lotta a mafia e corruzione E lancia l’allarme anche sulla separazione delle carriere

riforme del governo in tema di Giustizia preoccupano” perché depotenziano la lotta “a mafia e corruzione”. È l’allarme scandito ieri con grande chiarezza da Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, durante l’Assemblea nazionale contro mafia e corruzione della Cgil nazionale “Per essere liberi dalle mafie votiamo per i diritti” che si è svolta nel capoluogo siciliano, alla vigilia del 43° anniversario dell’assassinio di Pio La Torre.“Abbiamo sentito spesso, anche in questi giorni, esponenti di vertici del governo che continuano a sostenere che la lotta alla mafia e alla corruzione sono delle priorità per il nostro Paese”, ha detto il giudice, “Questo è molto confortante, ma vi sono condotte concrete che destano una qualche preoccupazione in questa prospettiva”.Morosini: “Indeboliti gli strumenti di controllo penalePer Morosini “l’impatto di riforme recenti sul piano della Giustizia penale come l’abolizione dell’abuso d’ufficio, il ridimensionamento del reato di traffico di influenze, la riduzione della possibilità di intercettare nei procedimenti penali, possiamo dire oggettivamente che determinano un indebolimento degli strumenti di controllo penale delle condotte nel circuito della pubblica amministrazione”. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Giustizia, il presidente del Tribunale di Palermo Morosini accusa: “Le riforme del governo depotenziano la lotta a mafia e corruzione”. E lancia l’allarme anche sulla separazione delle carriere “Ledelin tema dipreoccupano” perchéla“a”. Èscandito ieri con grande chiarezza da Piergiorgiodeldi, durante l’Assemblea nazionale controdella Cgil nazionale “Per essere liberi dalle mafie votiamo per i diritti” che si è svolta nel capoluogo siciliano, alla vigilia del 43° anniversario dell’assassinio di Pio La Torre.“Abbiamo sentito spesso,in questi giorni, esponenti di vertici delche continuano a sostenere che laallae allasonopriorità per il nostro Paese”, ha detto il giudice, “Questo è molto confortante, ma vi sono condotte concrete che destano una qualche preoccupazione in questa prospettiva”.: “Indeboliti gli strumenti di controllo penalePer“l’impatto direcenti sul piano dellapenale come l’abolizione dell’abuso d’ufficio, il ridimensionamento del reato di traffico di influenze, la riduzione della possibilità di intercettare nei procedimenti penali, possiamo dire oggettivamente che determinano un indebolimento degli strumenti di controllo penalecondotte nel circuito della pubblica amministrazione”. 🔗 Lanotiziagiornale.it

