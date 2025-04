Fattorie aperte | le domeniche di maggio fra degustazioni visite guidate e lezioni di cucina

"Fattorie aperte": le domeniche di maggio fra degustazioni, visite guidate e lezioni di cucina - La rassegna, giunta alla 27^ edizione, è promossa dall’assessorato all’Agricoltura della Regione e quest’anno si svolgerà tutte le domeniche di maggio a partire dal 4 e a seguire l’11, il 18 e il 25 ... 🔗bolognatoday.it

Torna da domenica ‘Fattorie aperte’, 90 realtà da scoprire in tutta la regione - BOLOGNA – Vivere la quotidianità di un’azienda agricola, imparare a riconoscere le piante, incontrare gli animali, degustare prodotti tipici e riscoprire le ricette tradizionali. Torna da domenica 4 m ... 🔗reggionline.com

In Emilia Romagna dal 4 maggio torna Fattorie Aperte - Roma, 29 apr. (askanews) – Torna domenica 4 maggio in Emilia Romagna ‘Fattorie aperte’, la manifestazione che porta il visitatore all’interno di aziende agricole, parchi e musei per far conoscere il m ... 🔗askanews.it