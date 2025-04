Sinistra Italiana | Non si vive di solo stadio e tutto il resto?

Sinistra Italiana: "Non si vive di solo stadio, e tutto il resto? - "Il dibattito (doveroso ci mancherebbe) sulla ristrutturazione dello stadio Sinigaglia ha fatto cadere nel dimenticatoio alcuni temi fondamentali per la vivibilità della nostra città". Dunque Sinistra Italiana interroga il sindaco su altri temi scottanti attraverso 5 domande. "I comaschi -... 🔗quicomo.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Politica, le assemblee organizzative di Sinistra Italiana rafforzano Avs nel territorio - Fra le giornate di venerdì 14 e sabato 15, si sono svolte le assemblee organizzative dei Circoli del Delta e di Ferrara e Alto ferrarese di Sinistra Italiana. A seguire si è riunita anche la Federazione provinciale, all'interno di un percorso che porterà all'assemblea nazionale del 16 marzo... 🔗ferraratoday.it

Il futuro della sinistra italiana: tra alleanze e nuove strategie - La costruzione di un progetto alternativo richiede una chiarezza sugli obiettivi e una strategia condivisa, ma Conte ha avvertito che non è possibile procedere senza un piano ben definito. Verso un ... 🔗notizie.it

Imbrattata la sede di Sinistra Italiana a Siracusa: “è la terza volta che accade” - È la terza volta che accade”. lo scrive in una nota Sinistra Italiana federazione di Siracusa, che sembra non avere dubbi sulla ritorsione ricevuta proprio ieri, 25 aprile, giornata in cui si ... 🔗siracusanews.it

Marigliano, Sinistra Italiana: facciamo chiarezza - MARIGLIANO – Dopo gli attacchi e la delegittimazione di alcuni esponenti politici mariglianesi del Partito Democratico a Nello Di Palma, non ritenuto rappresentate di Sinistra Italiana sul territorio, ... 🔗marigliano.net