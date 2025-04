Hakimi non dimentica | Inter nel mio cuore! Speciale sfidarla

LEGAME ETERNO – Achraf Hakimi si è pronunciato a Sky Sport sull'ipotesi di un'eventuale finale contro la sua ex Inter. Il calciatore del PSG ha dimostrato nuovamente quanto i colori nerazzurri conservino un valore Speciale per lui: «Non ho pensato finora alla squadra contro cui giocare l'eventuale finale, essendomi concentrato solo sul PSG e sul lavoro da fare per arrivare in fondo. Sicuramente, poi, giocare contro l'Inter sarebbe Speciale. Sono molto contento della stagione che ho disputato a Milano, l'Inter resta sempre nel mio cuore».

