Doppio oro per Alicia Carini nel salto ostacoli categorie 80 e 90cm, in sella a Mallmore. Elena Virginia Marenghi in sella a. 🔗 Ilpiacenza.it - Doppio oro per Alicia Carini e Mia Conforto Ancora una volta la società Ippica della Trebbia piazza nei primissimi posti cinque dei suoi allievi al concorso nazionale B al centro ippico Il Torrione di Tortona.oro pernel salto ostacoli categorie 80 e 90cm, in sella a Mallmore. Elena Virginia Marenghi in sella a. 🔗 Ilpiacenza.it

