La sconfitta degli Stati uniti e la paura dell’effetto domino

Guerra in Vietnam, la storia della sconfitta degli Stati Uniti a 50 anni dalla caduta di Saigon - A 50 anni dalla caduta di Saigon. A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta un piccolo paese contadino sconfisse la più grande potenza militare del mondo. Ma quel conflitto mostrò anche il potere dell'opinione pubblica 🔗wired.it

