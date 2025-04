Questura di Brindisi | Lionetti verso Lecce al suo posto l' attuale questore di Chieti

Brindisi – Avvicendamento in vista al vertice della Questura di Brindisi. Il questore Giampiero Lionetti, dopo poco più di un anno dall’insediamento, si appresta al trasferimento presso la limitrofa Questura di Lecce. Al suo posto arriverà Aurelio Montaruli, attualmente questore di Chieti. Il. 🔗 Brindisireport.it - Questura di Brindisi: Lionetti verso Lecce, al suo posto l'attuale questore di Chieti – Avvicendamento in vista al vertice delladi. IlGiampiero, dopo poco più di un anno dall’insediamento, si appresta al trasferimento presso la limitrofadi. Al suoarriverà Aurelio Montaruli, attualmentedi. Il. 🔗 Brindisireport.it

Questura, cambio al vertice: Modeo lascia, subentra Giampietro Lionetti - Il questore in carica, dopo meno di due anni, andrà a Roma per svolgere un nuovo incarico a servizio del ministero dell’Interno. Al suo posto l’alto dirigente alla guida di Brindisi che ha gestito le ... 🔗lecceprima.it

Dal 7 maggio Lionetti nuovo questore di Lecce: arriva da Brindisi. Per Modeo incarico a Roma - Le voci circolavano da un po' di tempo, ora arriva l'ufficialità. Il 7 maggio arriva il nuovo questore di Lecce. Si tratta di Giampietro Lionetti che sostituisce Massimo Modeo, ... 🔗msn.com

Brindisi, il questore Giampiero Lionetti va a Lecce: al suo posto Aurelio Montaruli - Nato a Roma, 60anni, ma cresciuto a Ruvo di Puglia (Bari): torna nella terra d’origine Aurelio Montaruli, il nuovo questore di Brindisi che si insedierà il 7 maggio prendendo il posto di Giampiero Lio ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it