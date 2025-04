Incendio nella pasticceria davanti al Senato | intossicato il proprietario

E' stato portato in ospedale il titolare della pasticceria Cinque Lune in Corso Rinascimento 89 a Roma dove è divampato un Incendio. L'uomo ha tentato di spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Il locale è stato completamente distrutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @welcometofavelasroma Dalle prime ipotesi sembra che a scatenare le fiamme sia stato un corto circuito di un quadro elettrico.

