Sinner al Tg1 | Non immaginavo questo percorso Il talento va abbinato col lavoro

immaginavo questo percorso. Da giovane non mi allenavo quasi mai e giocavo alla pari con chi si allenava tutti i giorni e quello mi ha detto che avevo talento. Poi la scelta tra sci e tennis l’ho fatta scegliendo quello che mi piaceva di più. Poi ho avuto i genitori che .L'articolo Sinner al Tg1: “Non immaginavo questo percorso. Il talento va abbinato col lavoro” proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Sinner al Tg1: “Non immaginavo questo percorso. Il talento va abbinato col lavoro” ROMA – “Non mi. Da giovane non mi allenavo quasi mai e giocavo alla pari con chi si allenava tutti i giorni e quello mi ha detto che avevo. Poi la scelta tra sci e tennis l’ho fatta scegliendo quello che mi piaceva di più. Poi ho avuto i genitori che .L'articoloal Tg1: “Non. Ilvacol” proviene da Firenze Post. 🔗 .com

Se ne parla anche su altri siti

Sinner, questa sera l’intervista al Tg1: Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta - (Adnkronos) – Jannik Sinner si racconta questa sera, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista azzurro sarà su Rai1 alle 20.30, intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, stravolgendo il palinsesto dell'access prime time. Ecco […] 🔗periodicodaily.com

Sinner si racconta al Tg1, l'intervista martedì alle 20.30 - AGI - "Gioco partita Jannik Sinner": domani, martedì 29 aprile, alle 20.30, il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, intervisterà il numero 1 del tennis mondiale, a pochi i giorni dal rientro ufficiale agli internazionali d'Italia. 🔗agi.it

Jannik Sinner sotto i riflettori: nuova fiamma legata a un premio Oscar e stasera lui parla al TG1 - Jannik Sinner si prepara al rientro agonistico dopo la squalifica. Intanto, Chi svela una nuova fiamma nella sua vita: la modella russa, vista con lui a Monte Carlo. Jannik Sinner si prepara a tornare all'attività agonistica dopo la breve squalifica per doping. Il numero uno del mondo è atteso tra i protagonisti dei prossimi Internazionali d'Italia. In attesa di ascoltarlo stasera al TG1, il settimanale Chi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Lara Leito, 31 anni. 🔗movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner: “Ho pensato di smettere di giocare. Le polemiche su Monte Carlo? Non saprei dove andare; Sinner: Ho pensato di lasciare il tennis. Scudetto? Non voglio gufare; Sinner, la resa di Amadeus al Tg1: Mi dispiace, non volevo tutto ciò | .it; Sinner a Sanremo diventa un caso nazionale. Amadeus: «non volevo metterti in imbarazzo». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner: "Ho pensato di lasciare il tennis. Scudetto? Non voglio gufare" - Le parole di Jannik nella lunga intervista al TG1: "C'era il caso doping, in Australia non ero a mio agio, i giocatori mi guardavano diversamente, non mi piaceva, era pesante vivere il tennis così" ... 🔗msn.com

Sinner (milanista) "tifa" Napoli per lo scudetto: "Non voglio gufare. Tennis? Volevo lasciare" - Sinner è pronto per tornare in campo dopo la squalifica che gli ha impedito di disputare diversi tornei negli ultimi tre mesi. Ai microfoni del TG1, il numero 1 al mondo del tennis ha parlato di tutto ... 🔗msn.com

Pagina 1 | Sinner: "Ho pensato di lasciare il tennis. Scudetto? Non voglio gufare" - Le parole di Jannik nella lunga intervista al TG1: "C'era il caso doping, in Australia non ero a mio agio, i giocatori mi guardavano diversamente, non mi piaceva, era pesante vivere il tennis così" ... 🔗corrieredellosport.it