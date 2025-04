Tennis raduno nazionale under 10 | nuova convocazione per Carlotta Nozzi

nuova convocazione in nazionale e nuovi successi del Carlotta Nozzi. La talentuosa Tennista brindisina, iscritta al Tennis Club Fasano, prenderà parte al raduno tecnico under 10, maschile e femminile, che dal 2 al 4 maggio si svolgerà a Roma. L’interesse della federazione scaturisce. 🔗 Brindisireport.it - Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi BRINDISI –ine nuovi successi del. La talentuosata brindisina, iscritta alClub Fasano, prenderà parte altecnico10, maschile e femminile, che dal 2 al 4 maggio si svolgerà a Roma. L’interesse della federazione scaturisce. 🔗 Brindisireport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi - BRINDISI – Nuova convocazione in nazionale e nuovi successi del Carlotta Nozzi. La talentuosa tennista brindisina, iscritta al Tennis Club Fasano, prenderà parte al raduno tecnico under 10, maschile e femminile, che dal 2 al 4 maggio si svolgerà a Roma. L’interesse della federazione scaturisce... 🔗europa.today.it

Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi - BRINDISI – Nuova convocazione in nazionale e nuovi successi del Carlotta Nozzi. La talentuosa tennista brindisina, iscritta al Tennis Club Fasano, prenderà parte al raduno tecnico under 10, maschile e femminile, che dal 2 al 4 maggio si svolgerà a Roma. L’interesse della federazione scaturisce... 🔗brindisireport.it

Libertas Nuovo Novara: Maddalena Mazzini al Raduno della Nazionale italiana "Ragazze" - Sincronette della Libertas Nuoto Novara ancora sulla cresta dell'onda a livello italiano e piemontese. La prima grande soddisfazione, lo scorso fine settimana, è arrivata da Savona dove Maddalena Mazzini ha partecipato al raduno di selezione per formare la squadra nazionale "Ragazze". Grazie... 🔗novaratoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi; Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi; Simposi, promozione e tornei: tutte le attività dell’ISF agli IBI25; Tennis Wheelchair, a Sulmona il Raduno nazionale Juniores. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi - BRINDISI – Nuova convocazione in nazionale e nuovi successi del Carlotta Nozzi. La talentuosa tennista brindisina, iscritta al Tennis Club Fasano, prenderà parte al raduno tecnico under 10, maschile e ... 🔗brindisireport.it

ITALIA FEMMINILE - Under 15, a Tirrenia Italia-Germania: 23 convocate per l’amichevole con le tedesche - Terzo raduno stagionale e primo impegno ufficiale del 2025 per la Nazionale Under 15 Femminile, che giovedì 8 maggio (ore 14) al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia affronterà in amichevole la ... 🔗napolimagazine.com

Raduno nazionale giovanile: i talenti milanesi in evidenza - Quattordici atleti milanesi convocati al raduno nazionale giovanile a Formia e Tirrenia, in funzione alle gare internazionali del 2025. 🔗milanosportiva.com