La nostra vita sugli smartphone non è al sicuro

Il blackout di Madrid manda un messaggio molto chiaro: attenzione a concentrare così tante funzionalità e servizi, sia pubblici, sia privati, sullo smartphone. O più precisamente: attenzione a farlo senza. La nostra vita sugli smartphone non è al sicuro.

La nostra vita sugli smartphone non è al sicuro - Spagna (Commenti) Il blackout di Madrid manda un messaggio molto chiaro: attenzione a concentrare così tante funzionalità e servizi, sia pubblici, sia privati, sullo smartphone. O più precisamente: at ... 🔗ilmanifesto.it

