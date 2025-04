Business armato asse Italia-Turchia sulla Difesa

Italia e Turchia "sul rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali", e nove memorandum di intesa fra i due governi sono stati annunciati al termine del vertice intergovernativo che si è tenuto a Villa Pamphilj.Ma soprattutto il piatto forte, l'asse cruciale tra i due paesi, è quello tra le industrie della Difesa. Ovvero il protocollo di intesa tra Leonardo e Baykar Technologies.Già lo scorso 5 marzo Leonardo e la turca Baykar (guidata dal genero di Erdogan, Selcuk Bayraktar, che ha acquisito Piaggio-Aerospace), si erano accordati per una collaborazione nello sviluppo dei velivoli senza pilota. Droni da sorveglianza e da attacco sia a terra che in volo, velivoli da guerra potranno essere progettati, sviluppati e prodotti dalla joint-venture tra le due aziende che puntano a conquistare il mercato europeo.

