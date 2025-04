Mister Movie | Avengers | Doomsday Spoiler Clamorosi da una Leggenda X-Men? Verità o Hype?

Chris Claremont infiamma il web con presunte rivelazioni su Avengers: Doomsday e Secret Wars! Analizziamo i rumors tra RDJ Doctor Doom, X-Men e multiverso.

Le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate! Rivelazioni dal set e il possibile ruolo di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom.

Fantastici 4 nel MCU: Saranno la Chiave per Avengers: Doomsday? Ehi, appassionato Marvel! Hai sentito parlare delle ultime teorie che collegano i Fantastici 4 direttamente ad Avengers: Doomsday? Con l'annuncio del cast de I Fantastici 4 – Gli inizi, i fan sono impazziti, ipotizzando un legame cruciale con l'epico crossover dei Vendicatori. Si vocifera che il finale del film sui Fantastici 4 potrebbe coincidere temporalmente con l'inizio di Avengers: Doomsday.

L'universo cinematografico Marvel è in fermento per l'imminente Avengers: Doomsday. Marvel Studios sta svelando gradualmente il cast stellare che darà vita a questo epico capitolo della Fase 6. Tra le conferme più entusiasmanti, l'inclusione di Shang-Chi, con il talentuoso Simu Liu che ha espresso la sua gioia sui social media, condividendo la sua reazione all'annuncio su X. Questo segna un momento cruciale per il personaggio, che si prepara ad affrontare sfide senza precedenti in un contesto cosmico ancora più ampio.

