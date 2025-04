2 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Maggio è il 122º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa calantesanto del giorno: Sant'Atanasio d'Alessandriaproverbio del giorno: Se piove i primi di Maggio, noci e fichi faranno buon viaggio Oroscopo del 2 Maggio 2025. 🔗 Trevisotoday.it - 2 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Il 2è il 122ºdell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa calantedel: Sant'Atanasio d'Alessandriadel: Se piove i primi di, noci e fichi faranno buon viaggiodel 22025. 🔗 Trevisotoday.it

