Giù le mani dai nostri risparmi I 5 Stelle di traverso sul riarmo

Il giorno dopo la pubblicazione da parte di Banca Etica del report che boccia il piano europeo sul riarmo, con l'argomentazione che questo incentiverebbe l'uso dei risparmi depositati nei conti correnti dei cittadini per l'industria bellica, il Movimento Cinque Stelle si mobilita in Italia e in Europa.Fonti parlamentari pentastellate fanno sapere che il capogruppo alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha depositato un'interrogazione per chiedere al governo (tramite i ministri di Economia, Difesa e Affari Ue) chiarimenti sul fatto che l'Unione europea starebbe ipotizzando di utilizzare i risparmi dei cittadini per favorire l'acquisto di armi nell'ottica del ReArm Eu.Il report di Banca Etica che boccia il piano di riarmo Ue e denuncia la possibilità di utilizzare i risparmi dei cittadini per finanziarloIl piano di riarmo dell'Unione europea, sostiene Banca Etica, incentiva l'indirizzo dei risparmi dei cittadini verso l'industria bellica ed è un pericoloso via libera alla finanziarizzazione della guerra.

