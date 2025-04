Trump alleggerisce i dazi per le auto Il discorso in Michigan | I miei sono i primi 100 giorni di maggior successo di sempre

Xml2.corriere.it - Trump alleggerisce i dazi per le auto. Il discorso in Michigan: «I miei sono i primi 100 giorni di maggior successo di sempre» L’ipotesi di specificare l’impatto delle tariffe sulle etichette avrebbe riguardato Amazon Haul 🔗 Xml2.corriere.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Dazi, Trump li alleggerisce sul settore auto e annuncia: «Vicini a un accordo con l'India»?Scontro con Amazon per il costo esposto - L’ipotesi di specificare l’impatto delle tariffe sulle etichette avrebbe riguardato Amazon Haul 🔗xml2.corriere.it

Trump alleggerisce i dazi sulle auto. Risolta la 'crisi' con Amazon - AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto per alleggerire i dazi nel settore automobilistico. Trump, ha deciso di evitare ai costruttori automobilistici che producono negli Stati Uniti di pagare un cumulo di dazi doganali su veicoli e pezzi di ricambio importati, e ha anche concesso loro una riduzione temporanea. "Vogliamo solo aiutarli in questo periodo di transizione", ha detto il Presidente prima di partire per Detroit (Michigan), cuore dell'industria automobilistica americana, per celebrare i suoi primi 100 giorni al potere. 🔗agi.it

Trump alleggerisce i dazi per le auto. Ma ribadisce: «Al 145% per la Cina? Se li merita. Vicini a un accordo con l'India» - L’ipotesi di specificare l’impatto delle tariffe sulle etichette avrebbe riguardato Amazon Haul 🔗xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump alleggerisce i dazi sulle auto. Risolta la 'crisi' con Amazon; Dazi sulle auto, Trump alleggerisce il peso: la mossa per i 100 giorni di governo; Dazi, Trump: penso che abbiamo un accordo con l’India. In arrivo “sconto” su tariffe al 25% per l’import di auto e ricambi; Trump alleggerisce i dazi sulle auto, ma è una tregua parziale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump alleggerisce i dazi sulle auto. Risolta la 'crisi' con Amazon - AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto per alleggerire i dazi nel settore automobilistico. Trump, ha deciso di evitare ai costruttori automobilistici che producono ... 🔗msn.com

Trump alleggerisce i dazi per il settore auto - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che allenta la pressione dei dazi sulle auto. «Vogliamo solo aiutare durante questo periodo di transizione. E’ a breve termine», ha detto Trump. Anche se le ... 🔗corrieredellacalabria.it

Trump fa marcia indietro sui dazi alle auto negli Usa."Ma la Cina, al 145% se li merita" - Mentre la guerra dei dazi fa salire la tensione tra Donald Trump e Jeff Bezos di Amazon, con problemi subito risolti, arriva un ammoribidimento su uno dei settori chiave negli Stati Uniti, l'industria ... 🔗tg.la7.it