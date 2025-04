Fara Gera d’Adda il corpo senza vita di una donna rinvenuto in un fosso

Fara Gera d'Adda. Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato trovato in un fossa. La donna abitava poco distante e dopo le 18 di martedì 29 aprile, i familiari non vedendola rientrare hanno dato l'allarme.Attorno alle 21,30 il drammatico ritrovamento in un fossato che costeggia via Treviglio, strada che collega Badalasco alla Geromina, frazione di Treviglio.La 73enne molto probabilmente sarebbe scivolata nel fossato. Vani i soccorsi. Sul posto i mezzi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.Il personale medico presente sul luogo del ritrovamento ha tentato in ogni modo di rianimare la pensionata ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fara d'Adda e Treviglio e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Presenti anche due squadre dei vigili del fuoco, arrivate dai distaccamenti di Treviglio e Dalmine, per illuminare la zona dei soccorsi.

