Thunderbolts* Marvel ha pubblicato un video promo speciale realizzato a Palmanova

Marvel Studios Thunderbolts*, Disney Italia ha realizzato una straordinaria installazione luminosa nella città fortezza di Palmanova (UD), Patrimonio Unesco e capolavoro dell'architettura italiana.L'asterisco simbolo del film e i sei nuovi personaggi protagonisti del lungometraggio Marvel Studios sono apparsi nella grande piazza esagonale della città grazie a un'imponente struttura illuminotecnica. Un effetto scenografico che ha saputo coniugare il fascino di una delle perle dell'architettura italiana con l'innovazione tecnologica, rendendo omaggio alla ricchezza visiva e all'iconografia simbolica Marvel.Un emozionante video aereo, girato nella notte, racconta la trasformazione notturna della piazza centrale della città e del suo centro storico che si illumina e prende vita.

