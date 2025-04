Commissariamento di Terrepadane il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero

Terrepadane rende noto che lo scorso 17 aprile il Consiglio di Stato di Roma con sentenza n. 3358 ha respinto l’appello proposto dal Ministero del Made in Italy contro la sentenza del Tar di Parma (n. 3672023), che aveva annullato il provvedimento di Commissariamento di Terrepadane. 🔗 Ilpiacenza.it - Commissariamento di Terrepadane, il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero Il Consorziorende noto che lo scorso 17 aprile ildidi Roma con sentenza n. 3358 ha respintoproposto daldel Made in Italy contro la sentenza del Tar di Parma (n. 3672023), che aveva annullato il provvedimento didi. 🔗 Ilpiacenza.it

