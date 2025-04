Calcio | Champions League PSG corsaro contro l’Arsenal nella semifinale d’andata

nella semifinale di andata di Champions League 2024-2025. Il PSG sconfigge per 0-1 l'Arsenal all'Emirates Stadium di Londra, guadagnandosi un importantissimo credito in vista della semifinale di ritorno in programma nella capitale francese.Il gol arriva già dopo quattro minuti, con i francesi lesti ad approfittare di un Arsenal partito, per così dire, piano. Sono Dembélé e Kvaratskhelia a organizzare la rete: il francese serve a sinistra il georgiano, che ritrova poi il suo compagno, il quale colpisce verso l'angolino.Più volte il PSG tenta di raddoppiare, segnatamente con Marquinhos, Kvaratskhelia e soprattutto Doué di destro al 31?, momento nel quale Raya deve dare dimostrazione di forza notevole. Ci pensa Martinelli a tentare di organizzare una reazione proprio a fine primo tempo, ma l'assalto suo e di altri negli ultimi 7 minuti trova sempre Donnarumma pronto.

