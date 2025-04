Congresso del Ppe a Valencia contro migranti e Green deal

Valenciana, Carlos Mazon, un barone . Congresso del Ppe a Valencia, contro migranti e Green deal il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - Congresso del Ppe a Valencia, contro migranti e Green deal Per le opposizioni locali e le famiglie delle vittime delle inondazioni di soli sei mesi fa, è una “provocazione”: su invito del presidente della Generalitatna, Carlos Mazon, un barone .del Ppe ail manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ppe a congresso nella Valencia post black out. La sfida ai populismi - Valencia, 28 apr. (askanews) – La vigilia non poteva essere più surreale. Domani e dopodomani il Ppe celebrerà il suo congresso in una Valencia che oggi alle 12.31 è sprofondata, insieme a tutto il resto della penisola iberica, in un massiccio black out. Il caso vuole che nella stessa giornata la città ricordasse anche un tragico evento: esattamente sei mesi fa, infatti, la Dana si abbatteva sulla comunidad, causando morti e danni con cui ancora si fanno i conti. 🔗ildenaro.it

Valencia, al via il Congresso del Ppe: l'arrivo di Tajani - Valencia, 29 apr. (askanews) - L'arrivo del ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani a Valencia al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe), la più grande famiglia politica in Europa con oltre 80 partiti membri, 15 commissari europei e 188 membri del Parlamento europeo. Dopo il blackout e il caos della giornata di ieri il Paese è tornato quasi ovunque alla normalità. Il Congresso servirà a individuare le nuove cariche che guideranno il partito europeo e indicherà le linee politiche che gli eurodeputati sosterranno nel Parlamento europeo. 🔗quotidiano.net

Spagna, il blackout anche a Valencia durante il congresso del Ppe - Valencia (Spagna), 28 apr. (askanews) - Immagini da Valencia, alle prese con il vasto blackout che ha colpito la penisola iberica. Stazioni della metro chiuse, treni fermi, strade quasi deserte con i semafori spenti; a circolare solo tram e taxi che però non hanno collegamento per i pagamenti con il bancomat. In città è presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani per un incontro con imprenditori italiani in Spagna e per il congresso del Partito popolare europeo (Ppe) a cui Forza Italia è affiliata. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ursula von der Leyen al Congresso Ppe a Valencia: 'I dazi un danno per tutti, dobbiamo impedirlo'; Congresso Ppe, il ministro degli Esteri Tajani a Valencia presenta la risoluzione sulla competitività Ue; Valencia, al via il Congresso del Ppe: l’arrivo di Tajani; Tajani al congresso Ppe a Valencia, la più grande famiglia in Ue. 🔗Cosa riportano altre fonti

A Valencia, il Ppe più a destra di sempre si affida (ancora) a Manfred Weber - Il 52enne bavarese è stato confermato come presidente dei cristiano-democratici europei per un secondo mandato triennale, stringendo ulteriormente la sua presa sulla principale forza politica dell’Ue. 🔗eunews.it

Ppe, Manfred Weber rieletto presidente con l’89% dei voti - Valencia, 29 apr. (askanews) – Il congresso del Ppe in corso a Valencia ha rieletto Manfred Weber presidente. Il politico tedesco, che era l’unico candidato, ha ottenuto l’89% dei voti. I voti a ... 🔗askanews.it

Congresso Ppe, Nevi sul ruolo di Forza Italia: "sempre più centrale" - "Ciò che colpisce del congresso del PPE che si sta svolgendo a Valencia è la centralità di Forza Italia, con la grande ... 🔗iltempo.it