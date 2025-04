Bersani racconta la politica è uscito Chiedimi chi erano i Beatles

Chiedimi chi erano i Beatles-I giovani, la politica, la storia” è il libro, scritto da Pier Luigi Bersani, uscito oggi, 29 aprile, per l’editore “Rizzoli”. In queste pagine, nate da un viaggio lungo tutta l’Italia e dalle conversazioni avute con studenti, giovani militanti e attivisti, l’ex. 🔗 Ilpiacenza.it - Bersani racconta la politica, è uscito “Chiedimi chi erano i Beatles” chi-I giovani, la, la storia” è il libro, scritto da Pier Luigioggi, 29 aprile, per l’editore “Rizzoli”. In queste pagine, nate da un viaggio lungo tutta l’Italia e dalle conversazioni avute con studenti, giovani militanti e attivisti, l’ex. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Bersani racconta la politica, è uscito “Chiedimi chi erano i Beatles” - “Chiedimi chi erano i Beatles-I giovani, la politica, la storia” è il libro, scritto da Pier Luigi Bersani, uscito oggi, 29 aprile, per l’editore “Rizzoli”. In queste pagine, nate da un viaggio lungo tutta l’Italia e dalle conversazioni avute con studenti, giovani militanti e attivisti, l’ex... 🔗ilpiacenza.it

Samuele Bersani si racconta: il valore della prevenzione e il ritorno alla musica - Lo scorso novembre, Samuele Bersani ha affrontato una sfida personale di grande rilievo: un tumore ai polmoni, fortunatamente diagnosticato in tempo, lo ha costretto a posticipare il suo tour. L’artista ha scelto di condividere questa esperienza direttamente con il pubblico, ieri sera, dal palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano, sottolineando con enfasi l’importanza cruciale […] L'articolo Samuele Bersani si racconta: il valore della prevenzione e il ritorno alla musica è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Travaglio racconta la storia italiana tra politica e poteri - Appuntamento il 6 agosto alle 21 nell’arena Gigli di Porto Recanati, dove sarà protagonista il giornalista Marco Travaglio con "I migliori danni della nostra vita – terza stagione". Lo spettacolo è organizzato da Futura Unisce con il patrocinio del Comune. Durante la serata Travaglio racconterà, nel consueto stile satirico, gli ultimi anni di storia italiana: ovvero come i poteri della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani ogni volta che chiedevano un cambiamento e l’hanno trasformato in restaurazione, facendo risorgere l’ancien régime. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Bersani racconta la politica, è uscito “Chiedimi chi erano i Beatles”; Pier Luigi Bersani: «Un aneurisma, dieci anni fa. Il terrore vero? Che il cervello non mi funzionasse più»; Bersani: questa politica, la sinistra e la lezione del bar; Lettura | «Abbiamo non vinto». Da Togliatti a Bersani, i politici italiani non sanno perdere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bersani racconta la politica, è uscito “Chiedimi chi erano i Beatles” - Per Rizzoli l’ex ministro piacentino ha pubblicato un libro che ripercorre la sua storia politica e quella italiana ... 🔗ilpiacenza.it

Bersani: "Franchi tiratori di Prodi? In molti confessarono in lacrime. Non solo renziani..." - Pier Luigi Bersani svela cosa successe davvero nel 2013, quando lui sfiorò la presidenza del Consiglio e Prodi non riuscì a diventare presidente della Repubblica a causa dei famosi 101 franchi tirator ... 🔗affaritaliani.it

Bersani: “Il governo si è inchinato alle richieste degli Usa. Sinistra unita sulle cose concrete” - Onorevole Pierluigi Bersani, traduca la visita di Giorgia Meloni alla Casa Bianca: vittoria, pareggio o sconfitta? «Diciamola così: la destra fa il suo mestiere che è quello di venderci ottone ... 🔗repubblica.it