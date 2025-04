Prezzi con il costo dei dazi | la lite Trump-Amazon Poi la telefonata a Bezos

Roma, 30 aprile 2025 – Se non è una retromarcia completa, poco ci manca. Il presidente Usa, Donald Trump, ha deciso di ritoccare al ribasso i dazi del 25% sull'import delle auto e della componentistica. L'anticipazione della Casa Bianca arriva proprio a ridosso della visita del tycoon nel cuore dell'industria delle quattro ruote americane, in Michigan, dopo le forti preoccupazioni espresse dagli imprenditori del settore proprio a causa dei dazi decisi dall'amministrazione Trump.Ma non basta. A tenere banco ieri è stato anche un duro braccio di ferro tra la Casa Bianca e Amazon, sbloccato solo da una telefonata tra Trump e Jeff Bezos. A far salire il termometro della tensione è stata la decisione del colosso dell'e-commerce di pubblicare, accanto ai Prezzi dei prodotti acquistati dagli americani, anche la componente relativa alle nuove tariffe introdotte dall'amministrazione statunitense.

