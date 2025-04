Conclave succede di tutto! I numeri parlano chiaro

Conclave. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, e per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire – come ho sempre fatto – alla volontà di Papa Francesco», si legge nella nota diffusa dai suoi legali. Becciu precisa di ritenersi innocente, ma accetta comunque l'invito a restare fuori dal processo elettivo per il futuro Pontefice.Si tratta di una decisione storica, perché Becciu è il primo cardinale condannato penalmente in Vaticano. La sentenza, emessa il 16 dicembre 2023, lo ha riconosciuto colpevole di reati finanziari legati alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e alla controversa compravendita di un palazzo londinese in Sloane Avenue.

Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 9 aprile 2025 - Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 9 aprile 2025: i numeri vincenti | Superenalotto Questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del gioco “Si vince tutto“, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. 🔗tpi.it

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Tutto pronto per Euroflora, Bucci: “Ritorno al futuro”. I numeri dell’edizione 2025 | Video | Speciale - Presentate le due aree della Regione, in corso di allestimento 154 giardini. Il vento fa crollare un lucernaio della tensostruttura, stop parziale ai lavori 🔗ilsecoloxix.it

