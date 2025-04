Papa Francesco santo? Ecco perché per i cardinali la beatificazione di Bergoglio non è una priorità

santo subito». E subito i cardinali si mossero per seguire quella straordinaria iniziativa popolare, nata dal. Quando Giovanni Paolo II morì, comparve sulla piazza uno striscione: «subito». E subito i cardinali si mossero per seguire quella straordinaria iniziativa popolare, nata dal.

Papa Francesco graduali miglioramenti: le condizioni del Santo Padre stabili, ridotta la ventilazione - Come sta Papa Francesco? Se lo chiedono milioni di fedeli in giro per il mondo. L’ultimo bollettino conferma graduali miglioramenti con la ventilazione che è stata ridotta. Papa Francesco graduali miglioramenti: le condizioni del Santo Padre stabili, ridotta la ventilazione (ANSA) Notizie.comLe condizioni sono stabili e sono stati confermati, anche oggi, i progressi degli scorsi giorni che avevano fatto sciogliere la prognosi prima riservata. 🔗notizie.com

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Papa Francesco santo? Ecco perché per i cardinali la beatificazione di Bergoglio non è una priorità; Funerali di Papa Francesco, ecco tutte le delegazioni presenti a Roma per l'ultimo saluto; Papa Francesco, anche i monzesi potranno inviare le loro condoglianze: ecco dove; Morte Papa Francesco, ecco cosa fare sui campi per osservare il Lutto nazionale. 🔗Ne parlano su altre fonti

La rivoluzione a piccoli passi, ecco l’eredità di Francesco - Niente idee preconfezionate ma azioni calate nella realtà. Perché per lui la Chiesa non era un monolite, ma un’armonia che si forma ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco sarà santo?/ Perché la sua eredità divide la Chiesa, le differenze con Giovanni Paolo II - Papa Francesco sarà proclamato santo? Il processo è lungo e incerto: virtù eroiche, miracoli e consenso unanime oggi non sembrano così scontati ... 🔗ilsussidiario.net