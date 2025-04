In assemblea regionale il minuto di silenzio per Papa Francesco

minuto di silenzio in assemblea legislativa per ricordare Papa Francesco questa mattina prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea di viale Aldo Moro. Nel chiedere alle consigliere e ai consiglieri regionali di condividere il momento di ricordo, il Presidente dell'assemblea legislativa Maurizio. 🔗 Ilpiacenza.it - In assemblea regionale il minuto di silenzio per Papa Francesco diinlegislativa per ricordarequesta mattina prima dell'inizio dei lavori dell'di viale Aldo Moro. Nel chiedere alle consigliere e ai consiglieri regionali di condividere il momento di ricordo, il Presidente dell'legislativa Maurizio. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

In assemblea regionale il minuto di silenzio per Papa Francesco - Minuto di silenzio in Assemblea legislativa per ricordare Papa Francesco questa mattina prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea di viale Aldo Moro. Nel chiedere alle consigliere e ai consiglieri regionali di condividere il momento di ricordo, il Presidente dell'Assemblea legislativa Maurizio... 🔗ilpiacenza.it

Clamoroso minuto di silenzio in Bulgaria per "la morte" dell'ex calciatore Ganchev, ma lui è ancora vivo, la squadra: "Ci hanno informati male" - VIDEO - Le scuse della squadra: "Siamo stati informati male"; Ganchev: "Ho perso la notizia della mia morte" Petko Ganchev, ex calciatore bulgaro dell’Arda Kardzhali, è stato ricordato con un clamoroso minuto di silenzio dal club prima della partita di campionato contro il Levski. Il giocatore però è 🔗ilgiornaleditalia.it

Addio a Papa Francesco: nelle scuole bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio. NOTA MIM - La morte di Papa Francesco nel lunedì dell'Angelo, sempre attento ai più piccoli e al ruolo dell'istruzione nella vita dei bambini, lascia un segno nel mondo intero. Bandiere a mezz'asta negli edifici scolastici, in segno di lutto. L'articolo Addio a Papa Francesco: nelle scuole bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio. NOTA MIM sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

In assemblea regionale il minuto di silenzio per Papa Francesco; Monreale in lutto, un minuto di silenzio per le vittime della strage; Regione. Papa Francesco: in Consiglio un minuto di silenzio; Consiglio regionale, minuto di raccoglimento per Papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

In Assemblea legislativa un minuto di silenzio per Papa Francesco - L'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco ... 🔗msn.com

Monreale in lutto, un minuto di silenzio per le vittime della strage - PALERMO – Monreale si è stretta nel dolore per la tragica morte di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, i tre giovani uccisi nella notte di sabato 26 aprile. Istituzioni e cittadini si sono ... 🔗livesicilia.it

Consiglio regionale, minuto di raccoglimento per Papa Francesco - Stamani, prima di aprire la seduta del Consiglio regionale, il presidente Stefano Balleari ha chiesto all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. Il presidente ha es ... 🔗msn.com