WTA Madrid 2025 | avanti Sabalenka e Swiatek Uchijima continua a stupire

Madrid si chiude una giornata sostanzialmente a due facce. Da una parte le big che di problemi ne hanno relativamente pochi, dall'altra un percorso a sorpresa che continua e, in mezzo, anche un'unica vera partita combattuta, ma anche questa dai risvolti particolari.Partiamo dall'inizio, cioè da Aryna Sabalenka: la numero 1 del mondo di problemi se ne fa pochi a superare l'americana Peyton Stearns per 6-2 6-4. Di fronte a lei nei quarti ci sarà l'ucraina Marta Kostyuk, poco incline a regali nei confronti della russa Anastasia Potapova, anche nell'ultimo e molto lottato game, non proprio specchio dell'intero match.Il colpo a sorpresa, e a questo punto portatore della storia del torneo, lo piazza Moyuka Uchijima. La giapponese si regala il terzo scalpo consecutivo: dopo Jabeur e Pegula, estromette anche la russa Ekaterina Alexandrova, prendendosi così il più grande risultato della propria carriera.

LIVE Errani/Paolini-Chan/Olmos 3-2, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: avanti di un break le azzurre nel primo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) 3-2 BREAK ERRANI/PAOLINI! Ancora un errore per Olmos con il dritto. Si riprendono subito il vantaggio le campionesse olimpiche, brave a mettere immediatamente pressione alle avversarie. 0-40 Secondo dritto consecutivo spedito in rete dalla messicana, tre palle break per le azzurre. 🔗oasport.it

Wta 1000 Madrid 2025: Swiatek ai quarti, Shnaider ko in tre set. Avanti anche Keys - Iga Swiatek avanza ai quarti di finale del Wta 1000 di Madrid 2025. La polacca ha impiegato due ore e 34 minuti per piegare la resistenza della giovane russa Diana Shnaider, sconfitta in tre set con il punteggio di 0-6 7-6(3) 6-4. Gara dai due volti, dominata dall’ex numero uno al mondo nel primo set, ma che ha poi visto il ritorno in partita della mancina classe 2004, che si è aggiudicata il tie break del secondo parziale e ha più volte messo in difficoltà la rivale anche nel set decisivo. 🔗sportface.it

Wta 1000 Madrid 2025: Paolini sul velluto contro Boulter, avanti anche Sabalenka - Jasmine Paolini senza problemi all’esordio nel Wta 1000 di Madrid 2025. L’azzurra, testa di serie numero 6 del tabellone, ha impiegato soltanto un’ora per liquidare la britannica Katie Boulter, sconfitta con un eloquente 6-1 6-2. Gara senza storia, in cui la classe ’96 di Leicester ha tenuto un solo game al servizio, peraltro nel penultimo gioco: l’azzurra ha avuto anche la chance di chiudere con il bagel nel secondo parziale, ma dopo aver annullato un match point, Boulter si è presa il break che ha allungato l’incontro di un paio di minuti. 🔗sportface.it

