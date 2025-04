Il tuo sorriso mi mancherà ogni giorno Vincenzo muore così a soli 30 anni spaventoso

Vincenzo Lombardo, aveva 30 anni ed era residente a Rutigliano. 🔗 Thesocialpost.it - “Il tuo sorriso mi mancherà ogni giorno”. Vincenzo muore così a soli 30 anni, spaventoso Un altro tragico incidente sulle strade italiane ha spezzato la vita di un giovane centauro. Il sinistro si è verificato nella serata di martedì 29 aprile 2025 e ha coinvolto una moto e un’auto. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo al motociclista, che è morto sul colpo.La vittima era un motociclista esperto, appassionato di motocross e ben conosciuto nell’ambiente sportivo. Il suo decesso ha lasciato sgomento chi lo conosceva, mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio e le richieste di maggiore sicurezza stradale, soprattutto per chi viaggia su due ruote.Il dramma si è consumato alla periferia di Noicattaro, in provincia di Bari, nel tardo pomeriggio. La vittima si chiamavaLombardo, aveva 30ed era residente a Rutigliano. 🔗 Thesocialpost.it

La Riviera dice addio al bagnino dall'anima rock. "Quest’estate non sarà la stessa, mancherà il tuo sorriso" - Amici della spiaggia in lutto per la scomparsa di Giorgio Crociati, mancato a 71 anni nella mattinata di lunedì (17 marzo) dopo aver combattuto una brutta malattia. Giorgio era un bagnino molto conosciuto lungo la riviera, specialmente a Bellaria Igea Marina, dove era lo storico gestore dei bagni... 🔗riminitoday.it

A San Costanzo piange anche il cielo per il funerale Gianmarco Bruscia morto a 18 anni per un malore in casa. Il papà: «Ci mancherà il tuo sorriso» - SAN COSTANZO Cielo grigio, pioggia e lacrime, ma anche messaggi e note di speranza. Stracolma la chiesa e tante persone anche fuori nonostante il maltempo, per l?ultimo saluto a Gianmarco... 🔗corriereadriatico.it

