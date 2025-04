Vai via non parlo Ignazio La Russa infuriato con il giornalista esplode la polemica

Ignazio La Russa. Al centro del botta e risposta con i cronisti, ancora una volta, il tema dei saluti romani, legati alla commemorazione annuale per Sergio Ramelli. Di fronte alle domande insistenti, La Russa ha reagito con stizza: «Vai via, non parlo di saluti romani», ha detto rivolgendosi a un giornalista.Il gesto, immortalato e diffuso sui social, ha riacceso il dibattito sul ruolo delle istituzioni nei confronti dell'estremismo neofascista e sul valore della memoria storica in Italia. Da anni, infatti, le commemorazioni per Ramelli sono segnate dalla presenza di militanti di estrema destra e da marce con saluti romani, oggetto di polemiche e interrogazioni parlamentari.

