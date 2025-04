Sabatini | Inter e Napoli una strana sliding door

Sabatini, noto giornalista sportivo, ha parlato della sfida scudetto tra Inter e Napoli e delle scelte di mercato delle due società. DIVERSI – Sandro Sabatini, Intervenuto nel podcast Calcio Selvaggio, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli e degli acquisti durante la sessione estiva di mercato. Queste le sue parole: «Il Napoli ha lasciato andare via Zielinski a parametro zero e lo prende l’Inter. Per me sicuramente un grandissimo parametro zero, però resta il 45° centrocampista e poi si fa male nel momento decisivo della stagione. Non offre il 100%. Il Napoli invece ha preso McTominay a trenta milioni di euro, fa 11 gol ed è stato sempre decisivo. Tra Napoli e Inter, questa qua può essere una bella sliding door».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Sabatini: «Inter e Napoli, una strana sliding door»)© Inter-News. 🔗 Inter-news.it - Sabatini: «Inter e Napoli, una strana sliding door» Sandro, noto giornalista sportivo, ha parlato della sfida scudetto trae delle scelte di mercato delle due società. DIVERSI – Sandrovenuto nel podcast Calcio Selvaggio, ha parlato della lotta scudetto trae degli acquisti durante la sessione estiva di mercato. Queste le sue parole: «Ilha lasciato andare via Zielinski a parametro zero e lo prende l’. Per me sicuramente un grandissimo parametro zero, però resta il 45° centrocampista e poi si fa male nel momento decisivo della stagione. Non offre il 100%. Ilinvece ha preso McTominay a trenta milioni di euro, fa 11 gol ed è stato sempre decisivo. Tra, questa qua può essere una bella».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, una»)©-News. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” - CalcioBox – Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” Il dirigente sportivo, Walter Sabatini, è intervenuto per commentare la situazione … L'articolo Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

ESCLUSIVA IN – Sabatini: «Napoli-Inter non decisiva! Castro un crotalo». Ed esalta Paz - Sabatini, storico dirigente sportivo anche con un passato all’Inter, ha tenuto un’intervista esclusiva su Inter-News.it. Le sue parole su Napoli-Inter, ma anche sui due argentini legati al mercato nerazzurro: Santiago Castro e Nico Paz. Sabatini, Napoli-Inter, che partita sarà? Sarà una partita spettacolare, bellissima, tra due squadre che inorgogliscono il calcio italiano. Sono le due squadre migliori che la Serie A può offrire; quindi, mi aspetto uno spettacolo vero e proprio. 🔗inter-news.it

Sabatini: «L’Inter sta preparando il match contro il Napoli come una finale! E su Nico Paz…» - di RedazioneSabatini: «L’Inter sta preparando il match contro il Napoli come una finale! E su Nico Paz…» Le parole del direttore sportivo Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Walter Sabatini, ha parlato cosi in vista di Napoli Inter, in programma sabato: SU NAPOLI INTER- «L’Inter sta preparando la gara di sabato come una finale di Champions League, come sta facendo anche il Napoli. Il Napoli dovrà essere prudente con l’Inter perché se lasci campo libero all’Inter ti uccide. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, intervista a Walter Sabatini: «Antonio Conte, l'energia da fuoriclasse»; Sky, Modugno: C'è una cosa un po' strana sul rinnovo di Meret. Conte ha fatto un'esortazione...; Quando il Napoli ha vinto lo scudetto, ha sempre perso la prima partita dopo la sosta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sabatini: “Zielinski all’Inter e McTominay al Napoli è stata la sliding doors scudetto” - Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la lotta scudetto tra Napoli e Inter: “Il Napoli lascia andare via Zielinski a parano ... 🔗ilnapolionline.com

ON AIR - Sabatini: "Zielinski all'Inter e McTominay al Napoli, è stata una sliding door" - Nel corso del podcast Calcio Selvaggio il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di uno dei possibili motivi del distacco tra Napoli e Inter: “Il Napoli lascia andare via Zielinski a parametro zero e ... 🔗napolimagazine.com

Sabatini: "Lo scudetto lo sta vincendo il Napoli o lo sta perdendo l'Inter?". Interviene Trevisani - Nella puntata di Pressing il giornalista sportivo Sandro Sabatini non ha nascosto il suo dubbio su quanto accaduto nell'ultima giornata di Serie A. 🔗msn.com