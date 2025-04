Il coraggio di Anna Lou Castoldi nel difendere l' amore libero

Anna Lou Castoldi e la lotta contro l’omofobia: un messaggio di amore e inclusione su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - Il coraggio di Anna Lou Castoldi nel difendere l'amore libero Dopo il coming out in tv, la giovane affronta insulti omofobi e promuove l'inclusione.Loue la lotta contro l’omofobia: un messaggio die inclusione su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Anna Lou Castoldi fa coming out in diretta televisiva: ecco cosa ha rivelato in tv - In che senso Anna Lou Castoldi ha fatto coming out in diretta televisiva? La figlia di Asia Argento e Morgan è stata ospite del nuovo programma di Alessia Marcuzzi insieme a sua madre. Nello studio di Obbligo o Verità è stata messa alle strette, dovendo rispondere a una serie di domande una dietro l’altra. Anna Lou ha stupito tutti facendo coming out in diretta con queste parole: “A me piacciono soprattutto le donne”. 🔗donnapop.it

Mara Venieri chiede a Anna Lou Castoldi se è fidanzata, lei la spiazza: “Sono innamorata di una ragazza” - Momento di imbarazzo a Domenica In, con Mara Venier che ha chiesto ad Anna Lou Castoldi della sua vita sentimentale. La risposta sorprende la conduttrice, che poi si scusa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Hai il fidanzato?", "Sono innamorata di una ragazza": Anna Lou Castoldi spiazza Mara Venier - "Hai un fidanzato?", "Sono innamorata di una ragazza". Anna Lou Castoldi, ospite con la madre Asia Argento di Mara Venier a Domenica In nella puntata di Pasqua risponde alle domande sulla sua vita privata. E spiazza Mara Venier. "Sei innamorata?", chiede ancora la conduttrice? Ci siamo conosciute a una festa "Sì", risponde timidament... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Anna Lou Castoldi insultata dopo il coming out, risponde: “Io non mi vergogno di amare” - Dopo aver parlato in tv della sua fidanzata, Anna Lou Castoldi affronta insulti omofobi e sui social si batte per l’amore libero e l’inclusione di tutti ... 🔗dilei.it

Anna Lou Castoldi, insulti omofobi dopo aver detto che ha una fidanzata in TV: “Sono repressi” - L'ex concorrente di Ballando, figlia di Asia Argento e Morgan, aveva detto a Domenica In che ha una fidanzata. E ha mostrato i commenti omofobi che le stanno arrivando. 🔗cinemaserietv.it

Anna Lou Castoldi travolta dagli insulti omofobi: “Siete ancora convinti che essere gay significhi avere un disturbo mentale” - Anna Lou Castoldi dopo l'ospitata da Mara Venier è stata sommersa da commenti disgustosi e insulti omofobi: la sua denuncia social. 🔗gay.it