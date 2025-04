ATP Madrid 2025 | Zverev out Ruud rinasce e batte Fritz nel giorno di Musetti

Madrid. Il principale (per importanza, anche se non per tradizione) torneo spagnolo regala diverse situazioni tra l’atteso e l’inatteso, tra le rinascite e le uscite di scena quasi “chiamate”. Ma andiamo con ordine, al di là di un Lorenzo Musetti sempre più tra i big del rosso (e non solo) e di un Matteo Berrettini sul quale un certo tipo di dubbi relativi allo stato fisico permane.Va fatto partire il discorso dai terzi turni, dove, in generale, di sorprese non se ne verificano poi tante. La più clamorosa riguarda Gabriel Diallo: il lucky loser canadese riesce ad avere la meglio su Cameron Norrie, e il britannico spreca così una grande occasione di ritrovare un posto importante in un torneo di livello. La partita più lottata, per certi versi, è Paul-Khachanov, con l’americano che sarà avversario di Jack Draper negli ottavi. 🔗 Oasport.it - ATP Madrid 2025: Zverev out, Ruud rinasce e batte Fritz nel giorno di Musetti Giornata sull’ottovolante al Masters 1000 di. Il principale (per importanza, anche se non per tradizione) torneo spagnolo regala diverse situazioni tra l’atteso e l’inatteso, tra le rinascite e le uscite di scena quasi “chiamate”. Ma andiamo con ordine, al di là di un Lorenzosempre più tra i big del rosso (e non solo) e di un Matteo Berrettini sul quale un certo tipo di dubbi relativi allo stato fisico permane.Va fatto partire il discorso dai terzi turni, dove, in generale, di sorprese non se ne verificano poi tante. La più clamorosa riguarda Gabriel Diallo: il lucky loser canadese riesce ad avere la meglio su Cameron Norrie, e il britannico spreca così una grande occasione di ritrovare un posto importante in un torneo di livello. La partita più lottata, per certi versi, è Paul-Khachanov, con l’americano che sarà avversario di Jack Draper negli ottavi. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ATP Madrid 2025, rimonta vincente per Zverev. Esce Andrey Rublev - È dedicata ai match valevoli per il terzo turno della parte alta del tabellone la prima domenica del torneo ATP di Madrid. Servono due tie-break ad Alexander Zverev per superare l’ostacolo Davidovich Fokina. Esce il detentore del titolo Andrey Rublev. Si ferma la corsa del campione in carica Andrey Rublev. Nell’incontro di apertura il kazako Alexander Bublik piega 6-4 0-6 6-4 la testa di serie numero 7 in un’ora e ventiquattro minuti. 🔗oasport.it

ATP Madrid 2025, Zverev alla prova Davidovich Fokina. Cobolli sfida Nakashima per gli ottavi - È dedicata ai match valevoli per i sedicesimi della parte alta del tabellone la prima domenica del torneo di Madrid, secondo ATP 1000 sulla terra battuta. L’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista dopo la grande impresa compiuta ieri da Matteo Arnaldi contro Novak Djokovic. Alexander Zverev, fresco vincitore del torneo di Monaco, affronta l’insidioso esame Alejandro Davidovich Fokina contro cui conduce 4-1 nei confronti diretti. 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev, Fritz e Medvedev agli ottavi, eliminato Rublev; ATP Madrid: Zverev, altro scivolone. Cerundolo manda a casa il tedesco; Alexander Zverev eliminato a Madrid! Cerundolo si conferma bestia nera, Sinner resta lontano; Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev ko agli ottavi con Cerundolo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

ATP Madrid, Zverev: “Oggi ho giocato bene. Negli ultimi mesi perdevo per colpa mia” - Tennis - Interviste | Il n.2 al mondo dopo l'eliminazione: "Il blackout per me è stato più problematico che per altri a causa del diabete. Top 10? Più difficile entrarci oggi che qualche anno fa" ... 🔗ubitennis.com

ATP Madrid, Cerundolo: “Il tabellone è aperto, tutti possono vincere” - Tennis - Interviste | Sul blackout di lunedì: "È stato terribile. Sono riuscito a cenare solo alle 10 con un panino" ... 🔗ubitennis.com

Tennis: Madrid, Zverev eliminato agli ottavi - Francisco Cerundolo si conferma bestia nera per Alexander Zverev e lo elimina agli ottavi del torneo di Madrid. Il ventiseienne argentino, numero 21 Atp, si è imposto sul ventottenne tedesco, numero 2 ... 🔗ansa.it