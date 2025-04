Il pupillo di Motta con un anno di ritardo | 25 milioni per il sì alla Juve

MottaUn finale di stagione tutto da vivere, uno sprint per tenersi stretto quel quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions, con tutte le conseguenze economiche e di pianificazione del caso.Il pupillo di Motta con un anno di ritardo: 25 milioni per il sì alla Juve (LaPresse) – Calciomercato.itBologna e Lazio i due prossimi avversarie della Juventus, un doppio test in trasferta che avrà una valenza decisiva nella corsa al quarto posto. Una volta conquistato (o non conquistato), sarà tempo di pensare in maniera più concreta alla prossima stagione e al calciomercato, con il Mondiale per club di mezzo a rendere ancora più intasata l’annata.Giuntoli, sempre ammesso che sarà confermato alla guida dell’area sportiva, avrà molto lavoro da fare nelle prossime settimane, partendo dalla scelta dell’allenatore: la conferma di Conte è in ribasso, mentre il nome di Conte è sempre ‘caldo’. 🔗 Calciomercato.it - Il pupillo di Motta con un anno di ritardo: 25 milioni per il sì alla Juve Il club bianconero ha intenzione di rinforzarsi per la prossima stagione e punta ad un calciatore che piaceva anche aUn finale di stagione tutto da vivere, uno sprint per tenersi stretto quel quarto posto che significherebbe qualificazioneprossima Champions, con tutte le conseguenze economiche e di pianificazione del caso.Ildicon undi: 25per il sì(LaPresse) – Calciomercato.itBologna e Lazio i due prossimi avversarie dellantus, un doppio test in trasferta che avrà una valenza decisiva nella corsa al quarto posto. Una volta conquistato (o non conquistato), sarà tempo di pensare in maniera più concretaprossima stagione e al calciomercato, con il Mondiale per club di mezzo a rendere ancora più intasata l’annata.Giuntoli, sempre ammesso che sarà confermatoguida dell’area sportiva, avrà molto lavoro da fare nelle prossime settimane, partendo dscelta dell’allenatore: la conferma di Conte è in ribasso, mentre il nome di Conte è sempre ‘caldo’. 🔗 Calciomercato.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Thiago Motta Juve, la rivelazione di Fabrizio Romano: «Meno del 50% di possibilità di vederlo il prossimo anno in bianconero ma sul cambio a stagione in corso…» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, la rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro dell’allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro del mister bianconero Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ci sarebbero meno del 50% di possibilità di vedere l’allenatore nuovamente sulla panchina della Juve. PAROLE – «Si è parlato tanto di un possibile cambio imminente. 🔗juventusnews24.com

Orientamento universitario in ritardo: oltre il 70% degli studenti decide solo all’ultimo anno - Nonostante i 250 milioni di euro stanziati dal PNRR per coinvolgere un milione di studenti entro il 2026, l’orientamento universitario nelle scuole superiori italiane resta insufficiente. Secondo il Consorzio universitario Cisia, oltre il 70% degli studenti decide il corso di laurea solo nell’ultimo anno di scuola, e il 36% addirittura dopo la maturità. Questa scelta […] The post Orientamento universitario in ritardo: oltre il 70% degli studenti decide solo all’ultimo anno first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Paganini ribadisce: «Aspetterei a dare del pezzo di m…a a Thiago Motta. Adesso la Juve è a -6 dal primo posto, l’anno scorso…» - di Redazione JuventusNews24Paganini ribadisce dopo la vittoria della Juve contro il Verona: tutte le dichiarazioni del giornalista Il giornalista Paolo Paganini ha commentato sul proprio profilo X il momento della Juve dopo la vittoria contro il Verona e la contestazione dei tifosi bianconeri. PAROLE – «È vero che in cima viaggiano con il freno a mano tirato ma io aspetterei un attimo a dare del pezzo di M…. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Il pupillo di Motta con un anno di ritardo: 25 milioni per il sì alla Juve. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il pupillo Ferguson per Thiago Motta: la Juve può sacrificare Douglas Luiz - Il mercato invernale della Juventus si prospetta movimentato e non solo per l'esigenza, ormai nota, di tamponare l'emergenza che si è venuta a creare in difesa dopo gli infortuni gravi rimediati ... 🔗msn.com