Quanti leader mondiali indossavano un completo blu chiaro come quello di Donald Trump durante il funerale di Papa Francesco? La foto usata per difenderlo è stata alterata

durante il funerale di Papa Francesco, in Piazza San Pietro spiccava l’abito blu indossato da Donald Trump, ritenuto fuori luogo rispetto ai completi scuri indossati dagli altri leader mondiali. Alcuni di questi indossavano abiti blu scuro, ma quello del presidente americano risultava più evidente, in quanto più chiaro e dunque riconoscibile rispetto agli altri. In risposta alla polemica, è circolata una foto in cui anche altri leader sembrerebbero indossare abiti blu chiaro simili al suo, ma l’immagine risulta alterata per sostenere quella narrazione.Per chi ha frettaA diffondere l’immagine è stato l’account @emuse, già noto per la diffusione di fake news.L’immagine risulta alterata rispetto all’originale.Persino il completo di Donald Trump risulta più chiaro e luminoso rispetto all’originale. 🔗 ildi, in Piazza San Pietro spiccava l’abito blu indossato da, ritenuto fuori luogo rispetto ai completi scuri indossati dagli altri. Alcuni di questiabiti blu scuro, madel presidente americano risultava più evidente, in quanto piùe dunque riconoscibile rispetto agli altri. In risposta alla polemica, è circolata unain cui anche altrisembrerebbero indossare abiti blusimili al suo, ma l’immagine risultaper sostenere quella narrazione.Per chi ha frettaA diffondere l’immagine è stato l’account @emuse, già noto per la diffusione di fake news.L’immagine risultarispetto all’originale.Persino ildirisulta piùe luminoso rispetto all’originale. 🔗 Open.online

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

L’Università di Parma tra i leader mondiali nella ricerca sull’IA in medicina perioperatoria - L’Università di Parma è al vertice mondiale nella ricerca sull’Intelligenza Artificiale in medicina perioperatoria. Lo attesta una recente analisi bibliometrica pubblicata sul “Journal of Perioperative Practice”. Lo studio (A bibliometric analysis of perioperative medicine and artificial... 🔗parmatoday.it

Leader mondiali, autorità religiose e famiglie reali si riuniranno per rendere omaggio a Bergoglio, in un evento universale in cui anche l’abbigliamento diventa simbolo di rispetto e spiritualità - Sabato 26 aprile, alle 10 del mattino, il sagrato della Basilica di San Pietro sarà il cuore dei solenni funerali di Papa Francesco, un evento non solo intriso di spiritualità e profondità, ma anche un ritratto dell’umanità raccolta attorno a un pontefice che ha incarnato i valori della solidarietà, del dialogo e della speranza, divenendo un simbolo globale. ... 🔗iodonna.it

I medici dell’Irccs Maugeri di Telese tra i leader mondiali della scienza, accolti dal sindaco Mastella - Comunicato Stampa Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricevuto oggi, 27 marzo 2025, a Palazzo Mosti, il professor Mauro Maniscalco e il dottor Pasquale Ambrosino, entrambi dell’Irccs Maugeri di Telese. I due medici sono stati inseriti nella World Top … Continua L'articolo I medici dell’Irccs Maugeri di Telese tra i leader mondiali della scienza, accolti dal sindaco Mastella proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Cosa riportano altre fonti

Quanti leader mondiali indossavano un completo blu chiaro come quello di Donald Trump durante il funerale di Papa Francesco? La foto usata per difenderlo è stata alterata; Perché Zelensky indossa sempre abiti militari; I vestiti di Zelensky e la bufera su Brian Glenn: «Vergognoso, Elon Musk alla Casa Bianca in maglietta»; Scontro nello Studio Ovale, Trump mette alla porta Zelensky: “Giochi con la III guerra mondiale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Xi Jinping a Putin e Milei: la sfilata dei leader mondiali che 'indossano' i dazi di Trump. Il video creato con l'AI - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗video.corriere.it

Da Xi Jinping a Putin e Milei: la sfilata dei leader mondiali che 'indossano' i dazi di Trump. Il video creato con l'AI - In passerella, in un nuovo video generato dall’intelligenza artificiale, sfilano i leader mondiali. Ad aprire lo show è il presidente cinese Xi Jinping, seguito dai principali protagonisti ... 🔗msn.com