Amianto e abusivismo | scatta il sequestro stoppata la realizzazione di sala ricevimenti

Brindisireport.it - Amianto e abusivismo: scatta il sequestro, stoppata la realizzazione di sala ricevimenti Parti di amianti mescolate ad altro materiale di risulta venivano ricoperti da terriccio fresco, per occultare una discarica abusiva. Questa una delle scoperte fatte dai militari della guardia di finanza della compagnia di San Pietro Vernotico, all’interno di un’area di cantiere di circa 43.750. 🔗 Brindisireport.it

SAN PIETRO VERNOTICO – Parti di amianti mescolate ad altro materiale di risulta venivano ricoperti da terriccio fresco, per occultare una discarica abusiva. Questa una delle scoperte fatte dai militari della guardia di finanza della compagnia di San Pietro Vernotico, all'interno di un'area di...

