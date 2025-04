Costacurta convinto | Inter non distante dal Barcellona Spiego

Costacurta si è espresso in merito all’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter, facendo riferimento ai punti di forza dei nerazzurri.LA CONSIDERAZIONE – Alessandro Costacurta si è così pronunciato a Sky Sport su Barcellona-Inter: «Hanno velocità e piede per mettere in difficoltà i difensori nerazzurri, per cui questi ultimi si dovranno abbassare. Per me l’Inter ha i giocatori per provare a scardinare la difesa del Barcellona, considerando che i difensori catalani difendono “alti” e ‘stretti’. Le bastonate di Bastoni, gli inserimenti di Dumfries e i lanci di Calhanoglu potrebbero mettere in difficoltà il Barcellona. Poi devi essere impeccabile per uscire indenne dal Montjuic».Costacurta sul valore dell’InterIL CONFRONTO – Costacurta ha poi comparato l’Inter al Barcellona: «Difensivamente devi farla ancora meglio rispetto al Bayern Monaco. 🔗 Inter-news.it - Costacurta convinto: «Inter non distante dal Barcellona. Spiego» Alessandrosi è espresso in merito all’andata delle semifinali di Champions League tra, facendo riferimento ai punti di forza dei nerazzurri.LA CONSIDERAZIONE – Alessandrosi è così pronunciato a Sky Sport su: «Hanno velocità e piede per mettere in difficoltà i difensori nerazzurri, per cui questi ultimi si dovranno abbassare. Per me l’ha i giocatori per provare a scardinare la difesa del, considerando che i difensori catalani difendono “alti” e ‘stretti’. Le bastonate di Bastoni, gli inserimenti di Dumfries e i lanci di Calhanoglu potrebbero mettere in difficoltà il. Poi devi essere impeccabile per uscire indenne dal Montjuic».sul valore dell’IL CONFRONTO –ha poi comparato l’al: «Difensivamente devi farla ancora meglio rispetto al Bayern Monaco. 🔗 Inter-news.it

