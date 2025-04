Il saluto romano alla commemorazione per Sergio Ramelli a Milano

Milano, 29 aprile 2025 E' partita da piazza Gorini la manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli, studente milanese militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975. Durante la deposizione della corona I manifestanti di estrema destra hanno eseguito il saluto romano, le immagini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Il saluto romano alla commemorazione per Sergio Ramelli a Milano (Agenzia Vista), 29 aprile 2025 E' partita da piazza Gorini la manifestazione in ricordo di, studente milanese militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975. Durante la deposizione della corona I manifestanti di estrema destra hanno eseguito il, le immagini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fanno il saluto fascista alla commemorazione per Sergio Ramelli, tre assolti per “insufficienza di prove” - Il Tribunale di Lodi ha assolto per insufficienza di prove tre uomini finiti a processo dopo aver fatto il saluto fascista a una commemorazione per Sergio Ramelli l'8 luglio 2023. La Procura aveva chiesto 1 anno di reclusione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Corteo neofascista sfila per Milano in onore di Sergio Ramelli: oltre mille in strada pronti al saluto romano - Milano – Puntuali come ogni anno, la sera del 29 aprile oltre un migliaio di militanti di estrema destra si sono riunite in piazza Gorini, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La manifestazione ha ricordato anche Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, ucciso un anno dopo nello stesso giorno, e Carlo Borsani, aderente alla Repubblica Sociale Italiana, ucciso il 29 aprile del 1945. 🔗ilgiorno.it

Corteo neofascista sfila a Milano per Sergio Ramelli: oltre mille fanno il saluto romano. Ma dalle case parte “Bella Ciao” - Milano – Puntuali come ogni anno, la sera del 29 aprile oltre un migliaio di militanti di estrema destra si sono riunite in piazza Gorini, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. La manifestazione ha ricordato anche Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, ucciso un anno dopo nello stesso giorno, e Carlo Borsani, aderente alla Repubblica Sociale Italiana, ucciso il 29 aprile del 1945. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Corteo per Sergio Ramelli, duemila persone in marcia a Milano e il finale con il saluto romano; Il saluto romano alla commemorazione per Sergio Ramelli a Milano; Commemorazione Ramelli, La Russa al cronista: Vai via, non voglio parlare del saluto romano; Corteo neofascista sfila a Milano per Sergio Ramelli: oltre mille in strada dietro lo striscione “Onore ai camerati”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il saluto romano alla commemorazione per Sergio Ramelli a Milano - E' partita da piazza Gorini la manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli, studente milanese militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975. Durante la deposizione della corona I manifestanti d ... 🔗ilgiornale.it

Ramelli, presente e saluto romano alla commemorazione. Lancio di petardi contro chi fa risuonare ‘Bella ciao’ - Oltre duemila militanti di destra hanno svolto il rito del presente con saluto romano per Sergio Ramelli a Milano. Al termine della fiaccolata per i 50 anni dalla morte del giovane qualche momento di ... 🔗msn.com

Il video del raduno in memoria di Sergio Ramelli con il saluto romano - Un migliaio di persone hanno partecipato stasera in via Paladini a Milano al raduno in ricordo di Sergio Ramelli, lo studente di 19 anni del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa dalla sinistra extr ... 🔗tg.la7.it