Malattie infettive, al via congresso sezione appulo-lucana della Simit - BRINDISI - Venerdì 9 e sabato 10 maggio si terrà a Brindisi, nel Grande Albergo Internazionale, in viale Regina Margherita, il congresso regionale della sezione appulo-lucana della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali. Come ogni anno, il convegno rappresenta un’importante... 🔗brindisireport.it

Tagli alle sovvenzioni federali Usa: impatto su salute mentale e malattie infettive - Il dipartimento della sanità Usa ha improvvisamente annullato più di 12 miliardi di dollari in sovvenzioni federali agli stati che venivano utilizzati per monitorare le malattie infettive, i servizi di salute mentale, il trattamento delle dipendenze e altri urgenti problemi di salute. Lo scrive il New York Times. È probabile che i tagli ostacolino ulteriormente i dipartimenti sanitari statali, che sono già sotto finanziati e alle prese con richieste concorrenti riguardanti malattie croniche, infezioni in ripresa come la sifilide e minacce emergenti come l'influenza aviaria. 🔗quotidiano.net

FIV e FeLV: sintomi, cure e aspettative di vita per i gatti colpiti da queste malattie infettive - FIV e FeLV, ovvero il Virus dell'Immunodeficienza Felina e il Virus della Leucemia Felina, sono due malattie infettive particolarmente rilevanti per i gatti domestici. Per entrambe non ci sono cure o vaccini specifici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Malattie infettive. Congresso infettivologi: "La tubercolosi sparirà nel 2050" - Se ne è parlato nel corso del 12° Congresso Nazionale Simit che si è chiuso oggi a Milano. 30 OTT - Prospettive positive quelle che provengono dal 12° Congresso Nazionale Simit che si è ... 🔗quotidianosanita.it

Malattie infettive, al congresso AMIT focus su antibiotico-resistenza e terapie innovative - Il congresso è stato presieduto dalla Prof.ssa Antonella Castagna, Primario dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, e dal Prof. Marco Tinelli, ... 🔗doctor33.it

Epatite C. Al via a Milano primo congresso 'Insieme contro l'epatite'. Riflettori puntati sui nuovi farmaci - Questi i temi portanti del primo congresso internazionale Ice, ‘Insieme contro l’Epatite’, organizzato a Milano da Donne in Rete onlus e Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali. 🔗quotidianosanita.it