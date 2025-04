Israele | La guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi | Il Qatar | Progressi nei negoziati per la tregua

Tgcom24.mediaset.it - Israele: "La guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi" | Il Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" Tel Aviv: "All'Aja dovrebbero essere accusati Onu e Unrwa". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ministro Israele: "Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi" | Il Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" - Tel Aviv: "All'Aja dovrebbero essere accusati Onu e Unrwa". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare" 🔗tgcom24.mediaset.it

Israele preleva e congela lo sperma dei soldati morti nella guerra a Gaza: boom di richieste dopo il 7 ottobre - Fecondazione assistita col seme dei cadaveri del 7 ottobre e della guerra a Gaza. In questo modo decine di famiglie israeliane provano a ‘tenere in vita’ i loro cari deceduti nello scontro con Hamas. Una pratica, la Postmortem sperm retrieval (Pmsr), che nel Paese esiste da almeno 20 anni, ma che con l’attacco del partito armato palestinese nel cuore del Paese che ha provocato oltre 1.200 vittime e la guerra a Gaza che lo ha seguito ha registrato un picco di richieste. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Onu: “In atto un genocidio, da Israele violenze sessuali e stupri sui palestinesi come arma di guerra da ottobre 2023” - l'Idf utilizzerebbe la nudità pubblica forzata, le molestie sessuali, le minacce di stupro e la violenza sessuale come procedure operative standard di routine contro i palestinesi. E molto altro Un rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) inchioda Israe 🔗ilgiornaleditalia.it

Ministro Israele: Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi | Il Qatar: Progressi nei negoziati per la tregua; Guerra Medio Oriente, Israele respinge la proposta di Hamas per 5 anni di tregua; Israele rifiuta tregua di 5 anni con Hamas in cambio di tutti gli ostaggi. Si dimette capo Shin Bet; Ministro Israele: 'Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi'.

Israele: "La guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi" | Il Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 572. Il ministro israeliano Ron Dermer, il più stretto collaboratore del premier Benyamin N ... 🔗msn.com

Ministro Israele: 'Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi' - Il ministro israeliano Ron Dermer, il più stretto collaboratore del premier Benyamin Netanyahu, ha dichiarato questa sera a Gerusalemme che "tra 12 mesi da oggi la guerra del 7 ottobre sarà finita". 🔗ansa.it

Israele, si dimette il capo dei servizi segreti Ronen Bar dopo il braccio di ferro con Netanyahu - Il mese scorso il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva tentato di licenziare il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, per le presunte responsabilità nell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... 🔗msn.com