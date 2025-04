Boato spaventoso Esplosione davanti al Senato poi le fiamme

Senato della Repubblica. Le fiamme e il fumo denso hanno subito attirato l'attenzione di passanti e turisti, generando scene di panico in una zona solitamente molto affollata.L'incendio è partito dall'interno della pasticceria "5 Lune", storica attività del quartiere. Immediato l'intervento dei soccorritori: sul posto sono accorse ben sei squadre dei vigili del fuoco, insieme alle ambulanze del 118 e ai carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese e della compagnia Roma Centro. L'area, vista la vicinanza con un edificio istituzionale, è stata messa in sicurezza in tempi rapidi.

