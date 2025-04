Ucraina giornalista Roshchyna morta in prigione russa | corpo restituito con segni tortura

(Adnkronos) – La giornalista Ucraina Viktoriia Roshchyna, morta mentre era prigioniera dei russi, è stata torturata e i suoi organi sono stati rimossi prima che il corpo fosse restituito all'Ucraina. E' quanto emerge dall'inchiesta di un consorzio di giornali internazionali, tra i quali Washington Post, The Guardian e Ukrainska Pravda, che riporta come il corpo.

