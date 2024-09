MotoGP Marc Marquez | Feeling molto buono sto ritrovando lo stile che avevo con la Honda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha completato un ottimo venerdì al Misano World Circuito Simoncelli, realizzando il secondo miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale. Dopo aver dominato lo scorso weekend al MotorLand di Aragon, lo spagnolo del Team Gresini si sta confermando competitivo anche sul tracciato romagnolo in sella alla sua Ducati GP23 pagando meno di due decimi dal crono di riferimento di Francesco Bagnaia nel time-attack. “Sono partitobene, con la grinta giusta già dalle FP1. Il tempo veniva bene, senza esagerare. Abbiamo lavorato abbastanza. Nelle pre-qualifiche le Ducati GP24 hanno cominciato ad andare più forte, ma noi ci siamo. Come ho detto ieri, il mio obiettivo era ripartire qui con ildell’Austria ed in effetti ci siamo.