L’anello in senso orario Rivoluzione a Velasca | La tangenzialina si farà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per il Comune è questione di sicurezza e di alleggerire il traffico di passaggio che con Pedemontana aumenterà. Per i contrari, invece, mancano studi che giustifichino la nuova viabilità. Auna vivace assemblea pubblica (nella foto) ha riportato faccia a faccia i contendenti sul nuovo corso: "I sensi unici si faranno", garantisce il sindaco, Francesco Cereda, tornato nella frazione di Vimercate per annunciare che alcuni rilievi avanzati dai residenti sono stati accolti "senza però stravolgere il piano di fondo che ha l’obiettivo di tutelare pedoni e ciclisti e anche di rendere più fruibili i principali poli di attrazione del borgo: Villa Volontieri, parco giochi, chiesa". Da quando scatterà la sperimentazione, all’inizio del nuovo anno e per 12 mesi, si girerà inda Oreno e non più all’opposto come annunciato in un primo momento.